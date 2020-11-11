《傳聞》諾輝健康擬明年初在港上市，集資逾２３億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指，內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康計劃明

年初在港上市，集資３億美元（約２３﹒３億港元）進行３億美元ＩＰＯ。高盛和瑞銀是保薦人

據報諾輝健康已於昨日（１０日）提交ＩＰＯ申請。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

