《傳聞》諾輝健康擬明年初在港上市，集資逾２３億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指，內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康計劃明
年初在港上市，集資３億美元（約２３﹒３億港元）進行３億美元ＩＰＯ。高盛和瑞銀是保薦人
據報諾輝健康已於昨日（１０日）提交ＩＰＯ申請。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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