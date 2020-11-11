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即市新聞

11/11/2020 11:58

《魚缸博客》長生科技被納入ＭＳＣＩ小型指數，低於一蚊仍炒得過

　　《魚缸博客》正所謂「信誠哥，無甩拖」，呢句幾時都係博客嘅座右銘，而誠哥好多隻股份
都係大大隻太難入手，唯獨隻長江生命科技（００７７５）真係幾博得過！
　　今日見有資金流入，主要因為股份被納入ＭＳＣＩ小型指數，基金要追入就梗啦，不過博客
留意到一單新聞，就係公司旗下分銷到新加坡血清學試劑盒，１０分鐘就可以驗到有新冠病毒抗
體，而且只係花費幾十蚊就可以做到，真係平靚正。
　　其實公司除咗話搞試紙之外，仲有好多業務嘅，例如旗下有間公司Ｐｏｌｙｎｏｍａ做黑色
素瘤藥物，已經係美國係ＦＤＡ獲得快速通道資格認定，如果呢個業務做得好，唔排除有分拆上
市可能性出現！所以真係可以睇高一線；公司又有搞農業業務，旗下Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ａ
ｇｒｉｂｕｓｉｎｅｓｓ係澳洲搞植物營養劑，而呢幾年澳洲天氣好轉，農作物有改善，相信收
入可以改善。
　　雖然今年中期業績少賺４８％，不過呢啲都係全球疫情影響；另外公司目前股價都低過１蚊
，今日都係０﹒８８銀上洛，博客認為現價追入都仍算係平，因為你當佢係生物科技公司去睇，
你就覺得佢雖然有好多範業務，但樣樣都好有前景，而且業務總類唔一樣，可以分散風險！如果
升穿一蚊，就可以放一半食胡，留一半等佢起飛啦！
　　不過提醒返，買入的話可能要坐一陣，一來而家個市麻麻地，唔係太多資金操作，另外就係
ＭＳＣＩ要今個月月尾生效，基金追入都要等下啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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