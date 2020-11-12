  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2020 11:58

《魚缸博客》吉利（１７５）銷量穩步增長，現價買入上望２４銀

　　《魚缸博客》噚日跌到一仆一碌嘅車佬，今日齊齊彈起。想入手嘅缸友們，可以留意上月銷
情理想嘅吉利汽車（００１７５）。
　　吉利公佈１０月總銷量為１４萬輛，同比增長約８巴仙，環比更增長約１１巴仙，連續三個
月同比環比雙增長。集團出口量按年增長超過兩倍至１﹒０５萬部。
　　睇返乘聯會數據，十月份汽車、ＳＵＶ及ＭＰＶ等廣義乘用車零售銷量按年增長８巴仙至２
０２萬輛，而新能源汽車銷量為１４﹒４萬輛，增長逾倍。截至１０月底為止，汽車產量和銷量
已連續７個月呈現增長，其中，汽車銷量增長已連續６個月保持一成以上。
　　另一方面，受惠於１１月公佈的《新能源汽車產業發展規劃》，當局產業發展規劃對新能源
汽車整車和產業鏈標形成長期利好作用。花旗發表報告認為，吉利未來１２個月將有５款新產品
，具有「強勁產品周期」，上調未來３年嘅銷售目標，而吉利和同系富豪汽車Ｖｏｌｖｏ合併，
不單止可以節省成本，更會令吉利上市公司全資持有「領克（Ｌｙｎｋ　＆　Ｃｏ）」品牌，令
吉利明年盈利可大增至１７０億銀人仔。
　　喺新能源車方面，花旗料吉利未來兩年的新能源車銷售額約４２０億元人民幣，以蔚來汽車
（美：ＮＩＯ）的預測市銷率７倍估值，單計新能源車業務，吉利股價應值３０銀，花旗將吉利
目標價由３０銀，調高接近三成七至４１銀，反映明年預測市盈率２０﹒８倍。
　　吉利擁有新能源領域核心專利技術超過百項，相關新技術有望推動未來盈利前景及集團估值
提升。睇返股價日前衝上２２﹒２銀後隨板塊回落，但１９銀有明顯支持，建議可現價買入，第
一站先睇前頂２２銀，再上望２４銀，止蝕價１９銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning12/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：反壟斷指南非打壓龍頭
中國故事12/11/2020
【雙11】天貓11天成交4982億　廣東最闊綽美國貨最受歡迎
財經熱話11/11/2020
【銀色債券】政府發行最多150億元銀色債券　保證息率上調至3.5厘
香港政情11/11/2020
【DQ議員】民主派周四遞信總辭　胡志偉指常委會決定破壞一國兩制
中國故事11/11/2020
《神州經脈》１０月信貸投放按月急跌　網絡監管陰霾下A場跌勢明確
香港政情11/11/2020
【DQ議員】四議員被DQ　林鄭指非行政機關獨大　將完善違反宣誓處理機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>