《魚缸博客》吉利（１７５）銷量穩步增長，現價買入上望２４銀

《魚缸博客》噚日跌到一仆一碌嘅車佬，今日齊齊彈起。想入手嘅缸友們，可以留意上月銷

情理想嘅吉利汽車（００１７５）。

吉利公佈１０月總銷量為１４萬輛，同比增長約８巴仙，環比更增長約１１巴仙，連續三個

月同比環比雙增長。集團出口量按年增長超過兩倍至１﹒０５萬部。

睇返乘聯會數據，十月份汽車、ＳＵＶ及ＭＰＶ等廣義乘用車零售銷量按年增長８巴仙至２

０２萬輛，而新能源汽車銷量為１４﹒４萬輛，增長逾倍。截至１０月底為止，汽車產量和銷量

已連續７個月呈現增長，其中，汽車銷量增長已連續６個月保持一成以上。

另一方面，受惠於１１月公佈的《新能源汽車產業發展規劃》，當局產業發展規劃對新能源

汽車整車和產業鏈標形成長期利好作用。花旗發表報告認為，吉利未來１２個月將有５款新產品

，具有「強勁產品周期」，上調未來３年嘅銷售目標，而吉利和同系富豪汽車Ｖｏｌｖｏ合併，

不單止可以節省成本，更會令吉利上市公司全資持有「領克（Ｌｙｎｋ ＆ Ｃｏ）」品牌，令

吉利明年盈利可大增至１７０億銀人仔。

喺新能源車方面，花旗料吉利未來兩年的新能源車銷售額約４２０億元人民幣，以蔚來汽車

（美：ＮＩＯ）的預測市銷率７倍估值，單計新能源車業務，吉利股價應值３０銀，花旗將吉利

目標價由３０銀，調高接近三成七至４１銀，反映明年預測市盈率２０﹒８倍。

吉利擁有新能源領域核心專利技術超過百項，相關新技術有望推動未來盈利前景及集團估值

提升。睇返股價日前衝上２２﹒２銀後隨板塊回落，但１９銀有明顯支持，建議可現價買入，第

一站先睇前頂２２銀，再上望２４銀，止蝕價１９銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

