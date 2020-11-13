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即市新聞

13/11/2020 09:17

《傳聞》京東健康據報獲准在香港上市

　　《傳聞》據路透旗下《ＩＦＲ》引述市場消息人士出，京京東集團（０９６１８）旗下互聯
網醫療業務東健康獲准在香港上市。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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