《傳聞》京東健康據報獲准在香港上市

《傳聞》據路透旗下《ＩＦＲ》引述市場消息人士出，京京東集團（０９６１８）旗下互聯

網醫療業務東健康獲准在香港上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

