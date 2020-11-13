《傳聞》藍月亮通過上市聆訊，集資最多１０億美元

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，內地洗衣液品牌藍月亮已通過聯交所上市聆訊，下

周收集投資者認購意欲，據報計劃集資最多１０億美元（約７８億港元）。

美銀、中金、花旗為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

