《傳聞》藍月亮通過上市聆訊，集資最多１０億美元

《傳聞》據外電引述市場消息人士指出，內地洗衣液品牌藍月亮已通過聯交所上市聆訊，下
周收集投資者認購意欲，據報計劃集資最多１０億美元（約７８億港元）。
美銀、中金、花旗為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|香港政情12/11/2020
【DQ議員】葉劉：四立法會議員違反誓言 DQ做法合理
|財經熱話12/11/2020
【港交所績後】港交所獲大行升目標價 惟李小加將離任添不確定性
|中國故事12/11/2020
《神州經脈》習近平赴上海賀浦東開放30年 雙11報捷 A場跌
|FOCUS12/11/2020
【FOCUS】侵侵「小動作+法律戰」 拜登得票添變數
|開市Good Morning12/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：反壟斷指南非打壓龍頭
|中國故事12/11/2020
【雙11】天貓11天成交4982億 廣東最闊綽美國貨最受歡迎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰