《魚缸博客》領展防守力夠亦可能回購，趁大市回調除淨後可吸納

《魚缸博客》因為疫苗消息，磚頭收租佬早幾日炒咗一輪，相信唔少缸友唔想高追所以冇入

到市，趁而家大市慢慢回調返，又可以部署下有咩舊經濟佬入得過。博客首推租務佬領展（００

８２３），佢業務穩健，管理層又話唔排除回購，遲啲疫苗真係普及，孖屐有返信心，上返８０

銀不是夢。佢個價落返去１１月１０號嘅裂口位６３﹒３５銀至６７﹒４５銀已經可以吸納，或

者穩陣啲喺下星期四（１９號）除淨日睇佢冇反彈再買。

領展今個星期一出咗今年３月至９月底嘅中期業績，收益同物業收入淨額分別按年冇咗近２

巴仙同近１巴仙。每呎呎租少咗２﹒２８巴仙，整體物業續租率跌２﹒６巴仙，淡市之下表現算

係唔錯。

管理層講到明，若果有租客想退租，都有其他租戶可以取代，保持返出租率之餘，可以減輕

減租壓力。另外，公司呢半年翻新咗富善商場同彩園廣場，仲有２４個進行緊或者規劃緊嘅項目

，可以憧憬下做新增長點。至於會唔會有返自由行，利好公司，就係再進一步嘅諗法。

公司呢半年可分派收入總額按年無咗１﹒５巴仙，但中期息反而按年多咗，相信係因為期內

有做回購。公司就話會視乎市況考慮進再做回購。但博客相信經濟環境改善，就算唔做回購，派

息係有機會再多啲。

劵商畀嘅目標價區間最新喺７０銀至９０銀，大家可以參考下。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

