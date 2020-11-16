《魚缸博客》馬交賭收慢慢回升，博消費復甦金沙可吼入！

《魚缸博客》賭佬呢排因為疫情搞到雞毛鴨血，但近期疫苗研究有進展，成班賭佬都開始起

哄，或者唔少缸友都考慮緊入邊隻舊經濟股博下疫苗受控，博客就覺得不如試下金沙呢隻賭佬，

今日金沙（０１９２８）半日暫時升逾３巴仙，突破埋條二百五十天牛熊線（３３﹒３０７銀）

，應該都中長線升勢都幾穩陣，高盛日前出咗份消費復甦主題股名單都有佢份，可以見到孖屐對

賭佬都開始有番信心。

除咗等疫苗進展，馬交其實呢排賭收都開始穩定復甦，花旗都出咗份報告，話馬交１１月頭

八日賭收有成２０億澳門元，日收２﹒５億澳門元，高過１０月日收２﹒３５億澳門元，仲預期

出年新年之前完成就可以全面放寬自由行旅客入境，加埋呢排中港澳三地「健康碼」互換進展都

理想，三地政府都差唔多商量好，通關真心不遠矣。

加上金沙本身基本面穩陣，雖然佢第３季淨虧損有５﹒６２億美金，但其實已經蝕少過第二

季，重要嘅係佢一定係最快受惠經濟復甦嘅賭佬，因為金沙唔止得賭牌賭場，仲有一系列嘅度假

村、酒店同商場，一通返關佢連高速船生意都會大力回升，博客覺得就算淨係食嚟緊通關呢一浸

，金沙都值得一博。博客認為，想入手可以等佢回番去３１銀，百天線區間就試入，想再穩陣啲

，唯有俾啲耐性等到２９銀左右先吸納，近呢五個月有四次去到呢個支持位都有力上得返去。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

