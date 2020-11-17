《傳聞共賞》基金換馬買京東（９６１８），小米手機銷售佳

《傳聞共賞》 基金換馬買京東（９６１８），阿里（９９８８）沽壓未止

小米（０１８１０）手機銷售佳，航運業景氣向好



《昔日傳聞》 大行下月起降ｅＤＤＡ徵費

吉利（１７５）加力研氫燃料電池，內地彩電生產商提價

百威（０１８７６）擴大市場，網售處方樂好事近

京東健康據報獲准在香港上市

祥生（０２５９９）定價於中間偏高價５﹒５９元

首鋼資源產能提升，啤酒有提價空間

體育用品銷售火熱，快遞貨件倍數增長

東風（００４８９）力谷新能源車，鐵礦石價升影響鋼鐵業

衍生產品拖跌科技股，澳優（０１７１７）推新產品

上坤地產擬略高於中間價定價，金科智慧服務擬中間定價

基金收集恆生（１１），中金（３９０８）力爭上市大單

疫情刺激健康險需求，內地飲料市場穩增

藍月亮本周四尋求聆訊，擬集資７８億

散戶入場Ａ股成交旺，資金回流舊經濟股

鋼鐵行業景氣好轉，集裝箱價格續揚

內地家電出口旺，上醫（０２６０７）疫苗分銷業務突出

招金（０１８１８）產量提升，內房銷售提速

字節跳動擬分拆業務港上市前融資１５５億

比亞迪（１２１１）刀片電池增產，全球電腦銷售超預期

芬佬偷步買美團（０３６９０），ＬＮＧ天然氣價格回升

電子產品銷售旺，傳芯片器件擬漲價

內銀消費信貸增，南航（０１０５５）力拓貨運物流

美國暫時擱置將螞蟻集團列入黑名單計劃

內地擴大５Ｇ應用，電商物流帶動重卡需求

科技股投資熱潮降溫

航運運費漲勢遇阻力，水泥股走弱有因

基金趁高減持手機股，內地乳品市場競爭加劇

物流快遞進入旺季，網絡零售增長勁

北水重倉思摩爾（０６９６９），農業農村現代化利一拖

商舖蝕讓持續，太興老闆沽北角舖５年蝕２２００萬

港交所（００３８８）好事近，內地加力支持芯片業

基金加碼宅經濟股，美團（０３６９０）力拓新業務

金風（０２２０８）加大投資風電場，集裝箱價格回升

５Ｇ手機出貨量續增，內地金飾消費恢復

字節跳動擬讓抖音在港上市

英國考慮容許銀行明年恢復派息，正磋商協議

基金調整科技股組合，廣汽（２２３８）力拓新能源車

內地快遞價格戰緩和，郵儲銀行（１６５８）加力線上貸款

多間中概股擬港上市，京東集團（０９６１８）好事近

紫金（０２８９９）銅產量增，電視面板漲價



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

