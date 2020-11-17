《魚缸博客》威高股份低位反彈，睇２０銀唔過分！

《魚缸博客》博客張Ｌｉｓｔ入面，有隻股份係會長期留意，就係威高股份（０１０６６）

啦！因為之前呢隻嘢波幅頗大，而且有資金追捧，所以已經執過幾次錢，只係近期市弱，股價長

期低水，所以好似唔多起眼咁。

其實佢就主要從事研發、生產及銷售一次性醫療器械產品，客戶數目達５６３８家，係神州

老年人口日漸攀升嘅情況下，生意應該就只會越做越有；而集團去年度營業額就去到１０３﹒６

４億人仔，純利就有１８﹒４４億人仔，生意規模都幾大下。

點解博客要講下佢呢？因為近期唔少大行開始出Ｒｅｐｏｒｔ講威高，其中高盛就列舉「十

四五」規劃受惠股份，佢就榜上有名啦！而大行野村同樣給予威高「買入」評級，主要因為好多

醫院將會重開，相信可以恢復以前營運能力最多九成，該行又話公司將骨科和注射性消耗品業務

分拆上市，相信可以刺激增長加快，睇目標價２０﹒３銀。

博客就覺得啦，其實講咁多有乜用，最緊要係，呢隻股過去都係北水愛股，貪佢有波幅，今

日買聽日就可以食，所以唔少本地客都跟北水炒，只係早個排大選激烈，唔少資金都開始回籠睇

緊小小，所以威高股價就開始沉底。

威高近期已經顯示幾支陽燭，預計升勢可以持續，不過如果有耐性可以等１６﹒５睇下追唔

追到，但呢幾日跌唔到呢個價，就算現價入小小都唔算貴，第一關先睇２０銀啦！食一半留一半

。如果個市氣氛好，呢隻股都有機會乘北水之利繼續起飛！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

