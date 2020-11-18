《傳聞》東涌填海區擬寬密度，供應增至逾６萬伙

《傳聞》政府加碼增公營房屋供應，市場消息指，政府擬申請東涌填海第二期撥款，涉逾
２００億元，重點會再放寬地積比，單位總數將增２成至逾６萬伙，新增的逾萬伙全撥作公營房
屋，將公營房屋比例推至逾七成。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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