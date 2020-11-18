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即市新聞

18/11/2020 11:58

《魚缸博客》京東健康招股消息有利京東股價，趁回吐入少少博開車

　　《魚缸博客》京東（０９６１８）破頂之後連跌第二日，今朝最多跌過近１﹒７巴仙，依家
倒升，主動買沽比率大概係六四比，有唔少人趁低吸納唔出奇，事關集團個價近排有兩大利好，
一係有傳京東健康來港上市嘅集資額調高至４０億美金，目標估值達２００億美金，有望成為螞
蟻（０６６８８）（滬：６８８６８８）暫緩上市以嚟香江最大型ＩＰＯ；二係公司第三季純利
按年急增１１﹒３倍，分部收入表現都唔錯。
　　內媒報道話，京東健康暫定下星期三起招股，預期１２月第二個星期掛牌，所以差唔多係時
候收集京東博開車。輕輕簡介下京東健康，佢嘅業務同阿里健康（００２４１）好似，背靠電商
業務，喺線上醫藥零售上有天然優勢，收入主要來源係醫藥銷售。活躍用戶約７２５０萬人，跑
贏平安好醫生（０１８３３），雖然及唔上阿里健康嘅１﹒９億人。不過盈利能力就高好多，截
至上年３月底財年收入１０８﹒４億人仔，而阿里健康２０１９年得９６億人仔。京東健康之前
仲發盈喜，預告截至９月底半年扭虧為盈，盈利不少於兩億人仔。
　　至於京東第三季份績，純利大增主要受惠證券投資公允價值變動錄２９億人仔，上年同期蝕
４０億人仔。業務份部收入增長強勁，日用百貨商品銷售收入按年增近３５巴仙，服務收入多近
４３巴仙。野村話佢業績表現好過預期，將今年同出年收入預測上調１巴仙同３巴仙，每股盈利
預測上調４巴仙同６巴仙。
　　就佢業績嚟睇，同埋現時預測市盈率近１９﹒６倍，比「ＡＴＭＸ」低唔少，吸納做長線投
資都ｏｋ。
　　集團績後７間大行畀嘅他屐區間喺２８３銀（晨星）至４２５銀（大和），差距都幾大，但
大部份行畀嘅他屐都高過現價，缸友可以參考吓。
　　提提缸友，依家重磅科指佬最大嘅風險在於政策風險，神洲證監會副主席方星海最近喺一個
論壇度話，螞蟻重啟上市有冇時間表，取決於政府點樣重組監管框架，特別係對於科技概念佬，
亦關注公司點樣應對監管環境。佢咁講法，似乎係暗示一啲監管措施陸續有嚟。所以炒完京東健
康上市呢一水，都係食一食套現先好啲，真係睇好京東長線發展，睇定啲再入貨，保本之上嘛。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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