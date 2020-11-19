《魚缸博客》中遠海控利好消息多股價表現唔曳，仲有水位炒可吼入

《魚缸博客》近排孖屐都好憧憬《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）會令國際貿易

長做長有，班航運佬都睇到希望，中遠海控（０１９１９）上星期三（１１日）仲一嘢抽高逾７

巴仙，創逾五年高位，博客睇好佢長線發展。

不過最重要都係因為佢有ＲＣＥＰ呢個重磅利好，由於１５個有份入協議嘅國家入面，多數

都係處於經濟高速增長期，成員國依家嘅貿易總額已經佔全球三成，仲未計未來區內貿易嘅增長

，等遲下疫情完結，航運佬啲單應該做到停唔到手。

另外，即使有缸友唔想長渣要短炒，呢隻佬都唔錯！事關呢排貨櫃運費升到傻咗，由神州運

到花旗國東岸嘅運費，今個星期已經去到每櫃要成４７５０美金，７月到依家升咗成４２％，上

個月美西航線運價更創下０９年以嚟新高，比３月初足足漲咗超過兩倍。業界仲話，航運需求開

喺聖誕迎接高峰期，預計運費年底前仲會加價５％至１０％，最快出年下半年出會回復常態。

睇返公仔圖，中遠海控近日升勢都健康，成交量仲係行內最叻。而且基本面樂觀，上個月底

出成績好靚仔，上半年淨利潤明明按年跌２﹒３巴仙，結果去到第三季就由跌轉升逾八成，第三

季純利仲誇張到按年升三倍！咁到底咩位入貨好？博客認為等佢輕輕回低少少就撈得貨，事關行

業當炒加政策利好，佢短期都唔會大減價，等佢落返十天線左右（６﹒３銀左右）慢慢入就差唔

多，憧憬疫情過後經濟開始復甦，入咗貨應該唔洗坐好耐。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

