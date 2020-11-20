  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/11/2020 09:01

《傳聞》福晟（００６２７）傳１０億放售九龍灣企業廣場５層

　　《傳聞》市場消息指，福晟國際（００６２７）正以１０億元放售九龍灣企業廣場３期４１
、４３、４５、４７及４９樓５層寫字樓，總樓面７﹒９８萬方呎，呎價約１﹒２５萬元，較
２０１８年初的購入價１３﹒３億元，低３﹒３億元或近２５％。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/11/2020
《神州經脈》國務會議聚焦促消費　人幣止步四連揚　A場縮量悶升
FOCUS19/11/2020
【FOCUS】汽車下鄉股價Go　NEV War如影隨形
開市Good Morning19/11/2020
《開市Good Morning》林家亨：東風長線望10元以上
專訪19/11/2020
【駐滬專訪】利豐朱為眾：在內循環戰略下布局中國市場
板塊分析19/11/2020
多品牌攻細分市場　東風汽車全速行駛
板塊分析19/11/2020
低成本優勢難取代　中國宏橋龍頭地位穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 全港首個粉跑Pink Run.HK 2020 線上粉跑名額 (獨家最後十個名額)

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 香港冬日美食節入場贈券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>