《傳聞》福晟（００６２７）傳１０億放售九龍灣企業廣場５層

《傳聞》市場消息指，福晟國際（００６２７）正以１０億元放售九龍灣企業廣場３期４１
、４３、４５、４７及４９樓５層寫字樓，總樓面７﹒９８萬方呎，呎價約１﹒２５萬元，較
２０１８年初的購入價１３﹒３億元，低３﹒３億元或近２５％。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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