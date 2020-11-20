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即市新聞

20/11/2020 11:58

《魚缸博客》旺旺中期業績勝預期搏炒落後，５﹒７銀可吼入！

　　《魚缸博客》呢期內需佬熱炒，啲錢走哂入去，因為有國策支持，相信炒作仲有一段時間，
因為依家科技龍頭估值炒到咁貴，市場繼續有藉口殺估值。但炒到中段，好多龍頭都炒咗幾轉，
估計資金都已經分散，開始炒二線。博客今次就介紹大家買中國旺旺（００１５１）！
　　首先，旺旺噚日（１９日）啱啱公布中期業績，純利按年升２０﹒９巴仙至１９﹒５２億銀
人仔，每股盈利１５﹒７５分人仔。其實中期業績相當唔錯因為有增長。當中派中期息０﹒６５
美仙，去年同期為０﹒６４美仙，呢個為令博客相當驚喜，現水平買都仲有成５厘息咁多！
　　其次，內需消費概念依然為市場最愛，股價與同行比較落後。當板塊炒到中後期，會連二、
三線股份都升，何況公司唔算質地太差，只係近年無咩增長，但短期炒概念都夠。另外，公司「
脫藍」之後可能仲好炒。
　　另外，摩通都話公司中期收入及盈利較市場預期高出５把仙，又認為公司在疫情爆發期間的
表現優於同業，反映其業務具韌性。
　　最後，公司走勢仲係較較同行落後，雖然由疫情底４﹒４５銀升翻約三成，但同其他內需佬
比仍然差天共地，因為人哋升幅係以倍數計！博客建議５﹒７銀可以買些少，目標前頂６﹒６銀
先！但穿５銀就要走人！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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