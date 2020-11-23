《傳聞》京東健康集資額提高至３１２億元

《傳聞》市場消息指，京東健康集資額提高至達４０億美元（約３１２億港元），最快周三
（２５日）招股，１２月７日或８日掛牌，惟上述時間表可能會有調整，目標估值為２００億美
元（約１５６０億港元）。聯席保薦人為美銀、海通、瑞銀。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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