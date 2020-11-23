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即市新聞

23/11/2020 11:58

《魚缸博客》電動車需求加劇，贛鋒鋰業股價仲有得破頂！

　　《魚缸博客》電動車特斯拉呢期股價叻仔，所以個個呢期都專炒美股，因為電動車需求加劇
下，電池股都略見炒風，呢一期贛鋒鋰業（０１７７２）真係當炒。
　　市場熱話，追蹤新銷售電動車電池金屬價值的「電動車金屬指數」係今年９月創下新高３﹒
１５億美金，對比起去年１２月舊紀錄升７０００萬銀，主要因為鈷與鎳的使用量創下新高；技
術進步之下，電動汽車電池總容量增長了８６。
　　另外一個當炒原因，係英國預備係２０３０年前禁售汽油車同柴油車，英國本身想成為第一
個「零排放」立法的主要經濟體，並會係初年開始投放５億英鎊建設新能源基礎設施，包括電網
和快速充電樁。
　　不論中國定外國，電動車已經開始成為世界趨勢，而大行麥格理認為，目前預期電磁材料碳
酸鋰（ＬｉＣｏ３）價格已進入上升週期，加上對手天齊鋰業有潛在債務違約，預計贛鋒鋰業可
以穩固行業領導地位，給予「跑贏大市」評級，目標價睇７３銀。
　　有齊以上好消息，股價真係會「一破再破」，今日都已經創埋歷史新高６６﹒４銀，目前Ｒ
ＳＩ同ＭＡＣＤ都未見有減弱跡象，相信短期股價見７０銀都仲有可能，所以就算現價追入都仍
有水位；要股價返去６０銀水平都仲有小小難度，建議缸友們可現價追入，如果跌落去就溝貨，
目標價先睇７０銀先，如跌穿６０銀就要離場啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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