《魚缸博客》電動車需求加劇，贛鋒鋰業股價仲有得破頂！

《魚缸博客》電動車特斯拉呢期股價叻仔，所以個個呢期都專炒美股，因為電動車需求加劇

下，電池股都略見炒風，呢一期贛鋒鋰業（０１７７２）真係當炒。

市場熱話，追蹤新銷售電動車電池金屬價值的「電動車金屬指數」係今年９月創下新高３﹒

１５億美金，對比起去年１２月舊紀錄升７０００萬銀，主要因為鈷與鎳的使用量創下新高；技

術進步之下，電動汽車電池總容量增長了８６。

另外一個當炒原因，係英國預備係２０３０年前禁售汽油車同柴油車，英國本身想成為第一

個「零排放」立法的主要經濟體，並會係初年開始投放５億英鎊建設新能源基礎設施，包括電網

和快速充電樁。

不論中國定外國，電動車已經開始成為世界趨勢，而大行麥格理認為，目前預期電磁材料碳

酸鋰（ＬｉＣｏ３）價格已進入上升週期，加上對手天齊鋰業有潛在債務違約，預計贛鋒鋰業可

以穩固行業領導地位，給予「跑贏大市」評級，目標價睇７３銀。

有齊以上好消息，股價真係會「一破再破」，今日都已經創埋歷史新高６６﹒４銀，目前Ｒ

ＳＩ同ＭＡＣＤ都未見有減弱跡象，相信短期股價見７０銀都仲有可能，所以就算現價追入都仍

有水位；要股價返去６０銀水平都仲有小小難度，建議缸友們可現價追入，如果跌落去就溝貨，

目標價先睇７０銀先，如跌穿６０銀就要離場啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

