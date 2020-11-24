《傳聞》潤地（０１１０９）分拆華潤萬象上市籌１２４億元

《傳聞》華潤置地（０１１０９）分拆旗下物管公司華潤萬象生活上市，市場消息指出，公
司明天（２５日）招股，１２月初掛牌，集資額高達１６億美元（約１２４億元），聯席保薦人
為建銀國際、中金、花旗及高盛。
據報，華潤萬象約４成ＩＰＯ股份售予基石投資者，當中包括ＧＩＣ新加坡政府投資公司及
平保（０２３１８）、高瓴資本、鼎暉投資等。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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