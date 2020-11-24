《魚缸博客》睇好重磅科指佬繼續上，可入安碩科指ＥＴＦ大包圍

《魚缸博客》近幾個交易日科指似乎擺脫咗「疫情有望好轉要沽科技佬」嘅心理因素，繼續

開車，若然睇好科指仲有得抽高，資金少唔想落死一注，安碩恆生科技ＥＴＦ（０３０６７）會

係唔錯嘅選擇，事關佢係四隻科指ＥＴＦ入邊每年管理費（０﹒２５巴仙）同預計跟蹤偏離度（

－０﹒３５巴仙）都最低嘅，每半年派一次息，每日成交額近３６００萬，套現唔難，算係進可

攻退可守嘅選擇。短線價位可以上望近期高位１７﹒８６銀－雖則ＥＴＦ原意唔係畀缸友拎嚟短

炒……

所以，博客唔係好明南方恆生科指ＥＴＦ（０３０３３）有幾好，佢嘅每年管理費（０﹒９

９巴仙）同預計跟蹤偏離度（－２巴仙）都係四隻入面最高嘅，每日成交居然過億，唔通品牌效

應真係有咁大威力？

講返點解睇好科指，其實主要都係因為嗰幾隻重磅大佬，京東（０９６１８）有京東健康上

市消息撐住，最新又傳考慮出年分拆物流業務喺香江或花旗國上市，似乎好落力釋放集團本身嘅

價值；阿里巴巴（０９９８８）主席兼首席執行官張勇噚日講話要積極學習同響應國家嘅政策，

為網絡強國同數字神州嘅建設貢獻呀，咪即係同阿爺講自己會乖啦，希望阿爺下咗火，螞蟻（０

６６８８）上得返市啦！小米（０１８１０）就今日出第三季季績，缸友們可以留意下有冇機會

再破頂。

第二就係資金因素，星洲嘅華僑銀行下個月會喺新交所推科指ＥＴＦ，而恆指公司其實已經

向神州、寶島、泡菜國授權科指，相關產品可以陸續推出。再加埋科指期貨噚日已經正式登場，

過百隻衍生產品可以帶動科指股份交投更加活躍。有咁多錢等緊流入，博中線都唔錯。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

