《傳聞》越秀地產（００１２３）分拆物管業務擬集資逾２３億元

《傳聞》越秀地產（００１２３）日前公布，正考慮可能分拆其物業管理業務於聯交所主板

獨立上市，據報引述市場消息指出，其計劃集資約３億美元（２３﹒３億港元），已委任４家投

行負責上市事實。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

