《傳聞》京東健康招股價每股６２﹒８元至７０﹒５８元

《傳聞》京東集團分拆京東健康在港ＩＰＯ，據外電引述交易文件報道，招股價每股６２﹒

８至７０﹒５８元，發行３﹒８１９億股，集資最多２６９﹒５４億元，預期１２月１日定價，

１２月８日上市交易

京東健康引入６名基石投資者，認購至多１３﹒５億美元的股票，包括新加坡主權財富基金

ＧＩＣ、Ｔｉｇｅｒ Ｇｌｏｂａｌ、高瓴資本、貝萊德等等。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

