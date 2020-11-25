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即市新聞

25/11/2020 08:35

《傳聞》京東健康招股價每股６２﹒８元至７０﹒５８元

　　《傳聞》京東集團分拆京東健康在港ＩＰＯ，據外電引述交易文件報道，招股價每股６２﹒
８至７０﹒５８元，發行３﹒８１９億股，集資最多２６９﹒５４億元，預期１２月１日定價，
１２月８日上市交易
　　京東健康引入６名基石投資者，認購至多１３﹒５億美元的股票，包括新加坡主權財富基金
ＧＩＣ、Ｔｉｇｅｒ　Ｇｌｏｂａｌ、高瓴資本、貝萊德等等。


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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