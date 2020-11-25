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即市新聞

25/11/2020 11:58

《魚缸博客》捉緊國策順風車，睇好吉利汽車聖誕前有望再爆上！

　　《魚缸博客》神州繼續力谷「內循環」，近期陸續發布新舉措促進消費大。多個地方政府陸
續推出包括發放補貼、汽車下鄉、以舊換新在內嘅多重支持舉措，進一步推動汽車市場購買潛力
釋放，汽車股近日有資金追捧。當中，博客就睇好吉利汽車（００１７５）。
　　吉利早排公佈１０月總銷量為１４萬輛，同比增長約８巴仙，環比更增長約１１巴仙，連續
三個月同比環比雙增長。喺新能源領域，幾何Ａ、幾何Ｃ、帝豪ＥＶ、帝豪ＧＳｅ等新能源及電
氣化產品，１０月總銷量為５８２６輛。海外出口方面，１０月出口量為１０５３１輛，較去年
同期增長超過兩倍。
　　依家吉利擁有新能源領域核心專利技術超過百項，相關新技術將推動未來盈利前景及集團估
值提升。受惠於今個月初公佈嘅《新能源汽車產業發展規劃》，當中提到５年後新能源車應佔新
汽車銷量２０巴仙嘅目標。相信規劃對新能源汽車整車和產業鏈標嘅形成有長期利好作用。
　　值得關注的是，吉利嘅回Ａ諮詢，已經喺９月底已通過及完成，如果參照早前中芯極速回歸
Ａ嘅時間表，其實１０月中已經可以回歸Ａ股上市。相信當時係顧慮到螞蟻集團超大型ＩＰＯ。
依家連東風集（００４８９）都宣布回Ａ，計一計數，估計聖誕節前吉利就可以回歸Ａ股，到時
就真係可以「開車」。
　　睇返公仔圖，吉利近期炒上係因為計劃開設新能源汽車引擎製造業務，不過集團出年將推出
自動駕駛汽車，有望帶動汽車銷情，刺激股價更上一層樓，甚至創新高。不過近日股價始終都升
到２４﹒４５銀，缸友們有興趣入手，可以等佢回到１０天線，即係２２﹒２銀左右小注，目標
價先睇２６銀。如果成交配合，有望爆上２０１７年底歷史高位２８﹒９１銀。不過入手後都要
留意整體板塊氣氛，一旦轉勢的話，記得要轉身快套利離場啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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