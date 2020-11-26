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即市新聞

26/11/2020 11:53

《魚缸博客》預期神州水泥價格續升，中建材（３３２３）現價吼入

　　《魚缸博客》近期多個新冠肺炎疫苗消息正面，加上拜登上場孖屐憧憬中美貿易戰暫緩，煤
炭、鋼鐵、水泥、航運等周期資源股股輪住升天。不過，博客留意到水泥佬就較落後，建議可以
部署中建材（０３３２３）。
　　首先本年第四季度以來，神州各在建工程仍處於趕工階段，水泥市場需求較為旺盛，同時多
地密集推進和擴容重點投資專案，部分重點專案工程集中開工，估計水泥市場需求進一步釋放。
　　另外，根據《上海證券報》報道，步入１１月，多數工業品價格延續上漲趨勢。根據高頻監
測數據顯示，１１月２０日，神州水泥價格指數較１０月３０日上漲１﹒５％，神州水泥市場均
價持續上揚。惟水泥股走勢相對其他資源股而言卻未啟動。有見孖屐資金近期流動性高，隨時借
勢炒落後！
　　此外，多間神州券商普遍看好水泥佬。信証指在新增產能可控、供給側改革及環保監管持續
下，供給端仍有較強控制力，預計２０２１年水泥價格整體仍將保持高位，行業整體盈利保持高
位平穩；地產建安投資增速將趨緩但仍將穩健，預計２０２１年水泥產銷量同比溫和增長５巴仙
。此外，方正證券指出，水泥板塊經過前期的調整，估值為年內相對低點，具備較好安全邊際。
　　中建材貴為水泥行業龍頭之一，首三季純利按年多賺１２巴仙，表現絕對唔差；旗下子公司
業績亦對辦，如北新建材（深：０００７８６）料全年多賺４﹒５８至５﹒１２倍。再者，公司
相比海螺水泥（００９１４）及華潤水泥（０１３１３）好炒，作為短炒的不二之選。
　　博客建議現價買入，短期先上望１２銀，但跌穿１０銀走人！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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