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即市新聞

27/11/2020 11:58

《魚缸博客》小米（１８１０）季度業績強勁，仲有力延續升浪！

　　《魚缸博客》憧憬即將有新冠疫苗面世，經濟好快可以復蘇，喺資金換馬情況下呢排新經濟
股都無乜運行。但博客相信今次疫情已經徹底改變大家嘅生活及工作模式，以科技為主新經濟股
長遠仍然非常有潛力。而高位回調就係入市好時機，當中博客就特別睇好小米集團（０１８１０
）。
　　小米早前公佈第三季業績，經調整淨利潤為４１億銀人仔，按年增長近一成九。總收入達７
２２億銀人仔，同比增長３４﹒５巴仙仙，總收入同經調整淨利潤都創下單季歷史新高。喺多個
負面因素影響下，集團業績表現仍較市場預期為佳，值得投資者多加關注。
　　當中，智能手機分部收入按季升５０﹒５巴仙，已從疫情的影響中恢復；另一方面，小米在
高階智能手機市場銷量持續提升，小米在手機市場平均售價亦按年增長１４﹒７巴仙。
　　而第一上海發表報告，升小米目標價至３２銀，維持買入評級。高盛就重申對小米「買入」
投資評級，上調對其目標價由２９﹒４銀升至３０﹒５銀。
　　睇返公仔圖，小米股價年初至今大升近１﹒５倍，績前更創２８﹒４銀上市新高，雖然績後
見光死，高位回吐。但集團智能手機銷量增長強勁，以及業績增長確定性高，相信股份仲有力延
續升浪。小米呢幾日都喺２６銀水平整固，建議有意入手嘅缸友們望實１０天線約２５﹒８銀，
企穩就可以小注入場，首個目標先上望２８﹒４銀，跌穿２３銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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