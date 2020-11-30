  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/11/2020 11:36

《傳聞》藍月亮最快本周招股，集資約７８億元

　　《傳聞》內地洗衣液品牌商藍月亮，據報最快本周起招股，而上周已完成上市前投資者教育
（Ｐｒｅ－Ｄｅａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｏｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ），計劃集資１０億美元（約７
８億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。
　　承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為７８０億至９３６億元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話27/11/2020
《股市一周》特朗普允權力交接　港股全周升443點曾破二萬七
中國故事27/11/2020
《神州經脈》首十月工業企業利潤轉正　滬綜指周升1％收復三千四
FOCUS27/11/2020
【FOCUS】感恩節旅行去到盡　美疫情下月恐急速惡化
開市Good Morning27/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短期破位機會不高
中國故事27/11/2020
羅湖口岸十鋪九空　東門老街客流減半
香港要聞26/11/2020
【施政報告】楊潤雄：通識科必修必考只設合格與否　教科書須審批
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【etnet Bonus】賞《一秒拳王》優先場門票

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>