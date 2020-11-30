《傳聞》藍月亮最快本周招股，集資約７８億元

《傳聞》內地洗衣液品牌商藍月亮，據報最快本周起招股，而上周已完成上市前投資者教育

（Ｐｒｅ－Ｄｅａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ），計劃集資１０億美元（約７

８億港元）。美銀、中金和花旗為藍月亮聯席保薦人。

承銷商之一的瑞銀給予藍月亮的估值為７８０億至９３６億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

