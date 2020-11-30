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即市新聞

30/11/2020 08:07

《傳聞》據報匯控（００００５）考慮退出美國零售銀行業務

　　《傳聞》據英國《金融時報》引述消息人士報道，匯控（００００５）考慮完全退出美國零
售銀行業務，將資源轉移到盈利能力更強的亞洲業務，高級管理層打算在未來幾星期向董事會提
交計劃。
　　　報道指，匯控研究撤資成本的財務可行性，以及選擇完全退出，抑或保留較小業務。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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