《傳聞》據報匯控（００００５）考慮退出美國零售銀行業務

《傳聞》據英國《金融時報》引述消息人士報道，匯控（００００５）考慮完全退出美國零

售銀行業務，將資源轉移到盈利能力更強的亞洲業務，高級管理層打算在未來幾星期向董事會提

交計劃。

報道指，匯控研究撤資成本的財務可行性，以及選擇完全退出，抑或保留較小業務。



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