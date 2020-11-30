《傳聞》小家電生產商Ｖｅｓｙｎｃ赴港上市，正搜集市場認購反應

《傳聞》深圳Ｖｅｓｙｎｃ公司已申請在港主板上市，市場消息指出，該公司今日起至周五

（４日）搜集市場認購反應，下周起招股及路演，預期１２月１８日掛牌。

Ｖｅｓｙｎｃ專注於線上銷售自主設計開發的小家電及智能家居設備，亞馬遜為其主要線上

銷售平台。該公司的產品主要銷往美國、加拿大、歐洲及日本等海外市場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

