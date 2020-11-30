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即市新聞

30/11/2020 11:58

《魚缸博客》香江疫情惡化，睇好國際家居零售同港視可再上衝

　　《魚缸博客》香江疫情再升溫，噚日有１１５宗新增確診，係近四個月嚟單日確診數最多，
幼稚園同中小學星期三又起要停課啦。不過，疫情之下家品同網上零售生意應該會好咗，博客首
選國際家居零售（０１３７３）同港視（０１１３７），價位都係睇番前一個頂位，啫係２﹒５
１銀同１３﹒７６銀，較現價分別有逾８巴仙同逾１４巴仙升幅。
　　國際家居零售係家品店日本城母公司，預期喺下個月公布５月至１０月底止嘅半年度業績，
講睇好都係因為疫情之下憧憬家品同廚具需求大咗，中期績增長高咁解，依家入定貨都差唔多。
　　而港視其實以前無個個月出銷售數據嘅習慣，可能因為見數據刺激到股價掛。喺１０月，本
地疫情緩和過一排，但平均每日訂單數量按月都升近８巴仙，按年彈近８３巴仙，全月訂單交易
額５﹒１３億銀，按月有逾７巴仙升幅，反映上ＨＫＴＶｍａｌｌ買嘢變成咗部分人嘅剛性需求
，喺第四波疫情來勢洶洶嘅１１月，相信銷售成績會更加好。預期１２月頭就會出１１月數據，
短線可先炒一轉。另外，ＨＫＴＶｍａｌｌ積極擴展長者市場，９月尾出咗個老人版Ａｐｐ，依
家仲做緊ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ，食埋銀髮市場份餅，可以憧憬下會慢慢反映喺銷售數據上。
　　其他新增長點包括佢個Ａｐｐ出咗ＨＫＴＶｐａｙ電子錢包，畀客人喺集團門市買現貨用，
佐丹奴（００７０９）都接受喺香江門市做支付方式，相信未來會再有更多商店加入，不過真係
好睇怡和同長和玩唔玩埋一份（事關長和揸緊ＡｌｉｐａｙＨＫ四成股權，怡和又願唔願意坐長
他人志氣呢？）；集團旗下外賣自取平台喺屯門、元朗、天水圍、觀塘等６個地區可試用，憧憬
同ＨＫＴＶｐａｙ有協同效應，不過上面兩個因素就係睇遠少少嘅。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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