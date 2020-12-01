《魚缸博客》雄岸科技細細隻容易炒，大麻加區塊鏈概念！

《魚缸博客》呢幾日比特幣又飛高高，買比特幣仲刺激過玩牛熊證，因為上上落落就三幾千

美金，對返港紙就差唔多兩三萬，好彩比特幣可以散買，博客都係隔岸觀火算啦。

睇返魚缸呢邊，比特幣╱區塊鏈概念股唔多，來來去去都係幾隻，雄岸科技（０１６４７）

就係散戶最愛，無他，貪佢夠細隻容易炒。雄岸科技呢一隻嘢業務都散下，建築工程又有，區塊

鏈又有，工業大麻又有，真係唔夠你玩。

人行起運上嚟，真係擋都擋唔住，有消息指，花旗國感恩節過後，眾議院計劃係當地時間本

周四或周五就解除聯邦大麻禁令進行投票，有民調顯示６８％美國公民支持大麻合法化；如果議

案通過，意味大麻係各個州可進行娛樂使用。

雄岸科技其實已經一早睇到商機，公司係神州內地取得種植及加工工業大麻，而且同黑龍江

、吉林地方政府簽訂工業用大麻相關合作協議，係本港少有大麻概念股，隨住花旗國大麻合法化

，加上亞洲呢一邊有泰國都同樣合法，相信未來將會逐步係唔同國家落地，前景可觀！

當然啦，雄岸呢種細價股，講前景可能遠小小，不過睇到有春江鴨係今年１１月初時後已經

入手，當時炒過上０﹒２６銀，成交都有９００幾萬；如果有興趣的話，唔好貪心，現價追入，

到０﹒２６就放，都有三幾十格食，其實都幾和味，建議如果失守０﹒２銀就收手。喺而家魚缸

衝極都唔上二萬七嘅氛圍下，呢一隻股值博率都幾唔錯，賺餐聖誕節大餐都好啊！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

