《傳聞共賞》京東健康以上限定價，上海電氣（０２７２７）有動作

《傳聞共賞》 京東健康（０６６１８）以上限定價

中國優然牧業遞上市申請，計劃集資約３１億元

上海電氣（０２７２７）有動作，銅產品需求增

舊經濟股獲利回吐，房產資金流向Ａ股



《昔日傳聞》 房託基金有利明源雲（００９０９），Ａ股新開戶續增

多晶硅價格回軟，中國玻璃（０３３００）擴充產品

匯控（００００５）考慮退出美國零售銀行業務

跨境車輛保險市場潛力大，東風（００４８９）加速回Ａ

中信建設証券投行業務突出，安德利果汁拓內銷市場

華虹半導體（０１３４７）訂單增，集裝箱訂單飽滿

醒目資金吸豬肉股，奶品消費升級利蒙牛（０２３１９）

年結將至基金提升現金水平，北水南下買盤不絕

內地起重機訂單大增；多種化工產品價格回升

傳統產業數字化提速，電子產品芯片提價

內地藥物價格下行持續，勝獅（７１６）向特種集裝箱轉型

全球雲服務需求爆升

紙業供應偏緊格局未改，電解鋁行業利潤改善

基金押注貴金屬股，債券承銷業務受壓

全球海上風電倍增，港口運價上揚

內地５Ｇ商用擴大，酷派（０２３６９）推新手機

部分地區水泥價漲，華潤醫療（０１５１５）強勢有因

港府研粵澳內地居民來港免檢疫，最快下月推

中海油（８８３）增天然氣產量，ＬＮＧ儲運設備需求增

多晶硅價格回軟，下月紙價繼續上調

東涌填海區擬寬密度，供應增至逾６萬伙

五菱（００３０５）發力新能源車，中國飲料市場穩步增

跨境電商物流量升，數據中心進高增長期

基金換馬買京東（０９６１８），阿里（０９９８８）沽壓未止

小米（０１８１０）手機銷售佳，航運業景氣向好

中銀減按息搶客，借千萬元以上現金回贈最多１％

大行下月起降ｅＤＤＡ徵費

吉利（００１７５）加力研氫燃料電池，內地彩電生產商提價

百威（０１８７６）擴大市場，網售處方樂好事近

祥生（０２５９９）定價於中間偏高價５﹒５９元

首鋼資源產能提升，啤酒有提價空間

體育用品銷售火熱，快遞貨件倍數增長

東風（００４８９）力谷新能源車，鐵礦石價升影響鋼鐵業

衍生產品拖跌科技股，澳優（０１７１７）推新產品

上坤地產擬略高於中間價定價，金科智慧服務擬中間定價

基金收集恆生（１１），中金（３９０８）力爭上市大單

疫情刺激健康險需求，內地飲料市場穩增

藍月亮尋求聆訊，擬集資７８億

散戶入場Ａ股成交旺，資金回流舊經濟股

鋼鐵行業景氣好轉，集裝箱價格續揚

內地家電出口旺，上醫（０２６０７）疫苗分銷業務突出

招金（０１８１８）產量提升，內房銷售提速

字節跳動擬分拆業務港上市前融資１５５億



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

