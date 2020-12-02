  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2020 15:21

《傳聞》小米明年預訂２﹒４億部手機零部件，出貨量料超蘋果華為

　　《傳聞》內地媒體引述市場消息人士指出，小米（０１８１０）大幅增加明年零部件訂單數
量，預訂高達２﹒４億部手機的零部件，不僅超過今年產量，而且也超過了蘋果ｉＰｈｏｎｅ的
平均年出貨量，並且超越華為。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事02/12/2020
【深圳樓瘋】深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇
中國故事02/12/2020
【深圳樓瘋】深圳萬人搶新樓背後：再嚴的調控也不敵資金的選擇 (2)
FOCUS02/12/2020
【FOCUS】驢象黨爭攻守互換　紓困曙光驟燃還黯
開市Good Morning02/12/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：小米復牌後不宜入市短炒
板塊分析02/12/2020
CRO壁壘分明　泰格坐穩龍頭之位
剖析天下02/12/2020
日本經濟　低迷中有起色
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞香港冬日美食節入場贈券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞BallinHK木板球衣製品

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>