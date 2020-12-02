《傳聞》小米明年預訂２﹒４億部手機零部件，出貨量料超蘋果華為

《傳聞》內地媒體引述市場消息人士指出，小米（０１８１０）大幅增加明年零部件訂單數
量，預訂高達２﹒４億部手機的零部件，不僅超過今年產量，而且也超過了蘋果ｉＰｈｏｎｅ的
平均年出貨量，並且超越華為。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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