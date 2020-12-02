《傳聞》華潤萬象生活上限定價２２﹒３元，集資１２２﹒７億元

《傳聞》外電引述市場消息指出，華潤萬象生活（０１２０９）上市定價２２﹒３元，為
招股價範圍１８﹒６元至２２﹒３元之上限，全球發售５﹒５億股，集資約１２２﹒７億元，預
期１２月９日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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