《魚缸博客》受惠國策支持，吼入信義光能（９６８）做中長線部署

《魚缸博客》由於有神州政策支持，近期水泥、鋼鐵、玻璃等建築週期行業，產品價格基本

都出現下跌觸底，再迎來一波暴漲，特?係玻璃業，下半年以來光伏玻璃價格一路飆升，產能供

應都逐漸緊張，其中博客就睇好信義光能（００９６８）。

信義光能主要從事光伏玻璃製造，係全球第一大的光伏玻璃生產商。根據２０１９年數據顯

示，信義光能嘅市場佔有率高達３８巴仙。

近年來，信義光能透過併購迅速擴張，令其市佔率成功超越原本行業一哥福萊特玻璃。而集

團喺不斷併購嘅同時，財務狀況仍能保持健康的水平。近５年集團嘅負債比率有下跌趨勢，而截

至今年中期業績負債比率仍不到３０％，在行業中絕對是處健康的水平。

而受惠神州政府深入推進清潔能源轉型嘅國策，神州將力爭二氧化碳排放２０３０年前達到

峰值，２０６０年前實現碳中和。將會有利光伏行業的嘅展前景，集團自然可以從中受惠啦！

瑞銀都出咗份報告話，全球對太陽能產品需求大，相信信義光能係行業中擁有最佳定位的企

業之一，對信義光能股份目標價由１７銀上調至１７﹒８銀，評級維持「買入」。

信義光能自１０月初衝上１５﹒２２銀後，最近都反覆整固，建議缸友們現價１３﹒５銀左

右買入，上望先睇１５銀，穿１２銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

