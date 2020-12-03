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即市新聞

03/12/2020 12:00

《魚缸博客》疫苗板塊當旺，復星醫藥（０２１９６）短炒

　　《魚缸博客》話說米字國監管機構ＭＨＲＡ批准輝瑞同ＢｉｏＮＴｅｃｈ嘅新冠疫苗喺當地
使用，俄國總統普京都下令要喺下星期開始進行普及疫苗接種，疫苗股呢排都開始起哄，博客就
認為當中最值博就係隻復星醫藥（０２１９６）。
　　雖然孖屐上隻隻藥佬或多或少都食到疫苗呢浸水，但係呢隻佬最唔同嘅地方，係佢會飲到頭
啖湯，事關佢有ＢｉｏＮＴｅｃｈ嘅授權，可以喺中港澳台商業化ＢｉｏＮＴｅｃｈ嘅疫苗產品
，即使神州已經有多間公司進行緊疫苗嘅第三階段試驗，但係始終距離上市仲有一段時間，而世
衛都開始評估緊輝瑞同ＢｉｏＮＴｅｃｈ嘅新冠疫苗，仲話會同米字國監管部門分享數據，或者
短期內已經可以列入緊急使用名單，所以最快亦都最大機會受惠疫苗接種炒上嘅應該係復星醫藥

　　另外，復星醫藥控股股東喺噚日就開始增持，一共增持咗佢１３７萬股Ｈ股，仲話會喺未來
１２個月內用唔少於１億人仔繼續買股權，都反映咗母企對復星醫藥好有信心。加上佢呢排都有
唔少新藥開始臨床試驗，盈利能力提升都可以憧憬。
　　睇返公仔圖，近兩個星期復星醫藥都喺３４銀附近整固，睇返之前表現會見到３２銀至３３
銀左右嘅支持都好強，缸友們現價買入，短期上望１１月高位３９銀，穿３２銀止蝕。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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