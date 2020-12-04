《傳聞共賞》傳小米有大動作，金風（０２２０８）海上風電市佔升

《傳聞共賞》 傳小米（０１８１０）有大動作，ＩＭＡＸ中國呈強有因

金風（０２２０８）海上風電市佔升，覆銅板市場供不應求



《昔日傳聞》 佳源服務（０１１５３）國際配售已足額

泡泡瑪特（０９９９２）銷情理想，國際配售將提早截飛

中聯重科加速智能製造，東方電氣加大自主研發

廈門概念股異動，家電出口逆勢增長

京東健康（０６６１８）以上限定價

中國優然牧業遞上市申請，計劃集資約３１億元

上海電氣（０２７２７）有動作，銅產品需求增

舊經濟股獲利回吐，房產資金流向Ａ股

房託基金有利明源雲（００９０９），Ａ股新開戶續增

多晶硅價格回軟，中國玻璃（０３３００）擴充產品

匯控（００００５）考慮退出美國零售銀行業務

跨境車輛保險市場潛力大，東風（００４８９）加速回Ａ

中信建設証券投行業務突出，安德利果汁拓內銷市場

華虹半導體（０１３４７）訂單增，集裝箱訂單飽滿

醒目資金吸豬肉股，奶品消費升級利蒙牛（０２３１９）

年結將至基金提升現金水平，北水南下買盤不絕

內地起重機訂單大增；多種化工產品價格回升

傳統產業數字化提速，電子產品芯片提價

內地藥物價格下行持續，勝獅（７１６）向特種集裝箱轉型

全球雲服務需求爆升

紙業供應偏緊格局未改，電解鋁行業利潤改善

基金押注貴金屬股，債券承銷業務受壓

全球海上風電倍增，港口運價上揚

內地５Ｇ商用擴大，酷派（０２３６９）推新手機

部分地區水泥價漲，華潤醫療（０１５１５）強勢有因

港府研粵澳內地居民來港免檢疫，最快下月推

中海油（８８３）增天然氣產量，ＬＮＧ儲運設備需求增

多晶硅價格回軟，下月紙價繼續上調

東涌填海區擬寬密度，供應增至逾６萬伙

五菱（００３０５）發力新能源車，中國飲料市場穩步增

跨境電商物流量升，數據中心進高增長期

基金換馬買京東（０９６１８），阿里（０９９８８）沽壓未止

小米（０１８１０）手機銷售佳，航運業景氣向好

中銀減按息搶客，借千萬元以上現金回贈最多１％

大行下月起降ｅＤＤＡ徵費

吉利（００１７５）加力研氫燃料電池，內地彩電生產商提價

百威（０１８７６）擴大市場，網售處方樂好事近

祥生（０２５９９）定價於中間偏高價５﹒５９元



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

