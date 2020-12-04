《傳聞》和鉑醫藥（２１４２）定價１２﹒３８元，約招股價中間位

《傳聞》據外電引述市場消息指出，生物科技公司和鉑醫藥（０２１４２）上市定價１２﹒

３８元，約為招股價範１１﹒７元至１２﹒９２元中間水平，集資１７﹒１億元，將於１２月１

０日掛牌上市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

