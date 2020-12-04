《魚缸博客》內銀最壞時期已過，睇好第四季盈利增長建行可吼入

《魚缸博客》憧憬經濟復甦，加入今年新經濟股大幅跑贏，呢個月可能有調整壓力，部分資

金會換馬至傳統股，利好現時估值吸引嘅內銀股，現價買入性價比高。當中以建行（００９３９

）整體走勢相對較強。

花旗都發表研報指，隨著神州經濟復甦和企業盈利反彈，或者唔再需要犧牲銀行利潤來支持

實體經濟。相信銀行業最壞時期已經過去，今年第四季盈利有望較去年同期更快增長。花旗上調

工行（０１３９８）Ｈ股目標價１２巴仙至６﹒４８銀，建行（００９３９）Ｈ股目標價１１巴

仙至８﹒３９銀。

神州進一步對互聯網金融活動作出限制，相信可以協助消除市場對內銀股會受到互聯網金融

挑戰憂慮，另外，人民銀行行長易綱早前話，明年貨幣供應會跟名義國內生產總值（Ｎｏｍｉｎ

ａｌ ＧＤＰ）相若，意味增長約１０巴仙至１１巴仙，貨幣供應增加可提升銀行貸款業務收入

。加上內銀股今年盈利可能錄得倒退，係上市以來首次，但明年盈利會大幅反彈，憧憬盈利轉好

，有助內銀股估值提升。

市場預期神州資本市場進一步開放，集團下半年非利息及手續費收入增速改善，資產管理服

務市場具潛在拓展空間。

建行股價由今年１月高位６﹒８３銀見頂回落，跌穿所有移動平均線支持後，股價持續跌至

１０月時低位４﹒９３銀後先識反彈，走勢逐步回升，日前更重上６﹒３７銀，預期股價可以逐

步升返今年１月時高位。建行今日隨市回落，只要守得住１０天及２０天線匯聚處約６蚊，不妨

小注入手，先上望７月高位６﹒６銀，若股價失守５０天線約５﹒６銀則沽出止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

