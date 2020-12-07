《傳聞》美國家電經銷商Ｖｅｓｙｎｃ上市，招股價不逾５﹒５２元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，美國小家電網上經銷商Ｖｅｓｙｎｃ將在本周起招股
，招股價區間在每股４﹒６８至５﹒５２元，發售２﹒８１億股，集資最多１５﹒５億元。法巴
及創陞為聯席保薦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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