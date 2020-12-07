《傳聞》美國家電經銷商Ｖｅｓｙｎｃ上市，招股價不逾５﹒５２元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，美國小家電網上經銷商Ｖｅｓｙｎｃ將在本周起招股

，招股價區間在每股４﹒６８至５﹒５２元，發售２﹒８１億股，集資最多１５﹒５億元。法巴

及創陞為聯席保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

