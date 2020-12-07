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即市新聞

07/12/2020 11:58

《魚缸博客》蒙古焦煤炒啲乜？澳洲出唔到口推高焦煤價格！

　　《魚缸博客》博客留意開近日升幅股排行，發現有一隻叫蒙古焦煤（００９７５）好似打雞
血咁暴升，有理無理都出支大陽，報仇咁升，心中不禁疑問：神州唔係搞緊乜「藍天行動」，要
管制用煤咩？點解煤炭股都仲有得升呢？
　　真係細時唔讀書，大個買股票就輸。上網做過功課，原來焦煤同一般發電煤又唔一樣，焦煤
主要用作煉鋼，係生產鋼鐵中有「還原劑」作用。所以個天話就話要藍色，但生產鋼鐵就無辦法
啦。
　　睇返新聞，自從澳洲同神州鬧翻之後，兩邊外交部唇槍舌劍，原來澳洲焦煤出口畀神州呢條
水已經被限制兩個月，加上蒙古因為疫情關係，煤炭出口繼續受緊現制，所以最後令到焦煤期貨
合約係咁破頂，連帶蒙古焦煤都係咁被人炒上。
　　博客覺得呢種機會好少可，加上蒙古焦煤呢類市值得１１、２億嘅股分，真係「細細隻，容
易炒」，只要一日中國同澳洲繼續開拖，而疫情又未可能短期內消散，同焦煤有關嘅股份或者期
貨都可以繼續落鑊，係而家呢個悶市底下，賺餐聖誕節「步飛」都播過癮。
　　蒙古焦煤已經連炒三日，其中兩日仲出現過大陽，不過成交量未見有縮減現象，相信未來幾
日都繼續有炒作，博客建議進行即市短炒，暫時低過１﹒２銀都可以掃貨，可以用「打格仔」方
式作戰，食幾格就走，畢竟呢類股份都係風險好大，有乜唔對路就好立即放手，唔會等到返家鄉
㗎！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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