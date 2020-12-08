《魚缸博客》魚缸回調倒不如新股，藍月亮現金小注可一博

《魚缸博客》京東健康（０６６１８）今日（８日）上市第一日就破百成為「紅底股」，有

貨嘅缸友實開心豬啦。話說香江魚缸因為中美關係緊張而回緊氣，且本地疫情反彈，啱啱特首先

話有新禁令，睇嚟香江磚頭同銀號都要唞唞先。趁抽京東健康嘅資金回咗籠，倒不如再投入新股

市場，搵少少過聖誕。跟住落嚟焦點新股就有神州龍頭洗衣液品牌藍月亮（０６９９３），聽日

（９日）中午截止招股。有券商統計，依家公開發售超購逾６０倍，暫時表現唔算特別標青，亦

唔係差。博客建議散戶現金可以入少少，大手孖展就不了。

照常理推斷，佢好難炒得勁過一啲熱門新股，例如京東健康有新經濟概念，食正當頭起，藍

月亮賣洗衣液係內需佬，孖屐反應自然冇咁熱烈，與其大額孖展抽，倒不如減低風險，入少少博

賺餐茶算啦。

跟住落嚟輕輕簡介下藍月亮，集團主要靠賣衣物清潔護理產品盈利（佔今年上半年收入６９

巴仙）、仲有個人清潔護理（佔１９﹒１巴仙）同家居清潔護理產品（佔１１﹒９巴仙）。不過

要留意嘅係，睇返２０１７至２０１９年全年數據，以往來自衣物清潔護理產品嘅盈利係佔近九

成，個人同家居清潔護理產品夾埋係一直唔夠１５巴仙。今年上半年情況算特殊，疫情關係神州

人少咗出街，洗少咗衫，所以衣物清潔護理產品收入按年大減２８﹒８９巴仙，至於清潔護理同

家居清潔護理產品分別按年多１﹒５９倍同６４﹒１７巴仙。就呢一點嚟睇，評價算好壞參半，

事關洗衫需求係可以隨市民多咗出街反彈，疫情令民眾增加清潔意識，有利個人同家居清潔護理

產品需求。不過，正如數據反映，衣物清潔護理產品佔公司收入嘅佔比好高，招股書提到今年第

三季度嘅銷售大致恢復，抵銷咗相關產品收益下跌嘅部分影響，依家仲未睇到佢嘅實質數據，呢

點有待觀察。

公司毛利率維持穩定，２０１７至２０１９年，毛利率分別係５３﹒２巴仙、５７﹒４巴仙

同６４﹒２巴仙，今年上半年係６４巴仙。

另外，藍月亮承諾喺上市後首個財年派息比率至少３０％，之後派息政策要視乎盈利及財務

狀況等因素而定，算係吸引到一Ｄ食息一族。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

