《傳聞》藍月亮上限定價１３﹒１６元，集資逾９８億元

《傳聞》外電引述市場消息指出，藍月亮（０６９９３）定價１３﹒１６元，為招股價範圍

１０﹒２至１３﹒１６元之上限，發售７﹒４７億股，集資９８﹒３億元。

該股預期１２月１６日掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

