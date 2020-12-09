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即市新聞

09/12/2020 11:58

《魚缸博客》祖龍娛樂（９９９０）點解熱炒？打開機先知道奧秘！

　　《魚缸博客》科指新貴祖龍娛樂（０９９９０）呢期穩打穩紮，成為散戶熱炒對象，日日都
幾巴仙咁升，真係有排都睇唔到頂，大家都係遊戲開發商，點解祖龍娛樂會咁受歡迎？呢個真係
唔打開機都唔知道箇中奧秘。
　　祖龍娛樂前身就係「祖龍工作室」，成立於１９９７年。當年ＰＣ　Ｇａｍｅ剛剛叫開始盛
行，面對日本、美國嘅家用機遊戲來勢洶洶，祖龍係早期中國３Ｄ遊戲開發商，博客我當年玩過
一隻《抗日－血戰上海灘》，呢隻Ｇａｍｅ真係唔少神州機迷嘅回憶。
　　另一方面，外國暴雪遊戲公布《魔獸世界》之後，真係風魔全世界，高峰時期全球上線用戶
有幾千萬；祖龍工作室係２００５年又整返隻《完美世界》，玩法同概念與前者差唔多，同樣都
係十分吸客。好似博客呢種年紀嘅人，講起呢堆遊戲，真係滿滿的青春與懷念。
　　叫得鼻祖級遊戲開發商，公司業績都有返咁上下，２０１８年仲虧損緊７４５３萬人仔，２
０１９年就賺１﹒１９億；不過今年上半年可能疫情關係，中期純利就出現大幅倒退。不過，摩
通就發表研究報告，首予公司「增持」，睇２９銀，因為該行話公司有２０年開發遊戲經驗，從
２０１５年起推出１５個手遊，其中６個遊戲首月有１億人仔收入，認為公司係２０２１年至２
０２２年收入年複合增長率７３巴仙。
　　有大行睇好，上市四個月就被納入科指，真係如有神助，１２月４日起已經有資金追入，至
今已經五連升連陽，博客真係唔敢估頂，就算現價２４銀追入都仍有水位，相信２６﹒５銀左右
會略有阻力，如果升多兩蚊見有回吐就可以食胡先，等低位再買過；如果好似坐火箭咁就升，第
一關睇３０銀啦！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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