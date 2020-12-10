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即市新聞

10/12/2020 09:00

《傳聞共賞》泡泡瑪特場外暗盤高見９７元，集裝箱訂單火爆

《傳聞共賞》　　泡泡瑪特（０９９９２）場外暗盤飆１﹒５倍，高見９７元
　　　　　　　　集裝箱訂單火爆，內地紙業擴產
　　　　　　　　鄉村煤改氣加快，進口大減煤礦提價

《昔日傳聞》　　舊經濟股獲利盤湧現；內地啤酒整體毛利改善
　　　　　　　　小米部署推新手機產品；Ａ股引入更多長線資金
　　　　　　　　資金流入內需股避險，塑料管道需求增
　　　　　　　　生物科技股蠢動，金山軟件（０３８８８）推新遊戲
　　　　　　　　中國鋁業（０２６００）成本降，鐵貨受惠盧布貶值
　　　　　　　　康師傅（３２２）攻天然礦泉水市場，昆侖交通ＬＮＧ銷售
　　　　　　　　傳小米（０１８１０）有大動作，ＩＭＡＸ中國呈強有因
　　　　　　　　金風（０２２０８）海上風電市佔升，覆銅板市場供不應求
　　　　　　　　中聯重科加速智能製造，東方電氣加大自主研發
　　　　　　　　廈門概念股異動，家電出口逆勢增長
　　　　　　　　中國優然牧業遞上市申請，計劃集資約３１億元
　　　　　　　　上海電氣（０２７２７）有動作，銅產品需求增
　　　　　　　　舊經濟股獲利回吐，房產資金流向Ａ股
　　　　　　　　房託基金有利明源雲（００９０９），Ａ股新開戶續增
　　　　　　　　多晶硅價格回軟，中國玻璃（０３３００）擴充產品
　　　　　　　　匯控（００００５）考慮退出美國零售銀行業務
　　　　　　　　跨境車輛保險市場潛力大，東風（００４８９）加速回Ａ
　　　　　　　　中信建設証券投行業務突出，安德利果汁拓內銷市場
　　　　　　　　華虹半導體（０１３４７）訂單增，集裝箱訂單飽滿
　　　　　　　　醒目資金吸豬肉股，奶品消費升級利蒙牛（０２３１９）
　　　　　　　　年結將至基金提升現金水平，北水南下買盤不絕
　　　　　　　　內地起重機訂單大增；多種化工產品價格回升
　　　　　　　　傳統產業數字化提速，電子產品芯片提價
　　　　　　　　內地藥物價格下行持續，勝獅（７１６）向特種集裝箱轉型
　　　　　　　　全球雲服務需求爆升
　　　　　　　　紙業供應偏緊格局未改，電解鋁行業利潤改善
　　　　　　　　基金押注貴金屬股，債券承銷業務受壓
　　　　　　　　全球海上風電倍增，港口運價上揚
　　　　　　　　內地５Ｇ商用擴大，酷派（０２３６９）推新手機
　　　　　　　　部分地區水泥價漲，華潤醫療（０１５１５）強勢有因
　　　　　　　　中海油（８８３）增天然氣產量，ＬＮＧ儲運設備需求增

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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