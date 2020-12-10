《傳聞》泡泡瑪特（０９９９２）場外暗盤飆１﹒５倍，高見９７元

《傳聞》市場消息指，部分機構投資者已於昨日（９日）開始在場外暗盤市場交易泡泡瑪特
（０９９９２），成交價高見９７元，較招股價３８﹒５元，升超過１﹒５倍，惟未有提及成交
股數。以成交價９７元計，泡泡瑪特一手（２００股）帳面賺１１７００元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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