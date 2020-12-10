《傳聞》Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）擬招股上限定價５﹒５２元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述知情人士指出，Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）計劃把上市定價為
５﹒５２元，屬招股價範圍４﹒６８至５﹒５２元之上限，發行２﹒８１億股，集資１５﹒５１
億元。
Ｖｅｓｙｎｃ公開招股明日（１１日）中午截止，每手１０００股，入場費５５７５﹒６元
，預期於本月１８日掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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