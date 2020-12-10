《傳聞》據報長汽（２３３３）計劃推出全新智能電動汽車獨立品牌

《傳聞》外電引述知情人士報道，長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）計劃推出

全新智能電動汽車獨立品牌，內部代號為「ＳＬ項目」這一品牌，計劃銷售更多包括ＳＵＶ和轎

車在內的高端汽車。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

