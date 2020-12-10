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即市新聞

10/12/2020 11:58

《魚缸博客》魚缸短期無方向，不如抽下新股ＶｅＳｙｎｃ好過

　　《魚缸博客》近排魚缸陰晴不定，隔晚花旗國會又未就刺激方案傾掂數，加埋呢排啲資金去
哂炒新股，短期內香江魚缸都冇咩力上咁。俗語有云，打唔贏人就加入人哋！見到京東健康（０
６６１８）呢個成功例子，就知新股孖屐呢排回暖，博客就睇中咗ＶｅＳｙｎｃ（０２１４８）
呢隻花旗國小家電經銷商，聽朝就截止招股啦，劵商數據話暫時錄得１１６﹒７１億銀孖展認購
，超購約７０倍，博客覺得呢隻現金抽當然得，孖少少博中多啲就更好！
　　咁其實ＶｅＳｙｎｃ有咩咁抵抽呢？首先業務方面已經見得人，Ｖｅｓｙｎｃ主打小型家電
產品，三個子品牌分別專注環境電器?智能小家電同廚房電器，主要市場係北美，同亞馬遜合作
去銷售，留意番佢入到亞馬遜賣家計劃己經反映咗佢產品有質素，仲要佢上年喺亞馬遜嘅零售額
勁架勢，空氣淨化器喺同類產品中排第一，而氣炸鍋喺同類產品都排第二。
　　而且，今年頭六個月，ＶｅＳｙｎｃ收入同純利分別按年增加７１﹒７巴仙同１０﹒２５倍
至１﹒２９億美金和２２５０萬美金。公司毛利率連續四年維持喺３８﹒５巴仙以上，今年上半
年毛利率仲去到４７﹒８巴仙，加埋佢係「宅經濟」概念股，歐美疫情反覆有利佢業務表現，相
信下半年成績仲好睇！
　　最後但係最重要嘅係，佢有高瓴資本做基投加持！高瓴認購咗９８２８﹒６萬股，三個基投
合共認購９４６６萬美金。有消息話，佢第一日招股國際配售就足咗額。背後應該有資金支持。
另外保薦人法巴往績唔錯，多數保薦新股第一日都有好表現，所以抽得呢隻中應該有肉食，萬一
蝕過一成就要止蝕！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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