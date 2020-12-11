《傳聞》醫藥臨床實驗室需求勁

《傳聞》全球出現新冠肺炎疫苗競賽，據悉帶動醫藥臨床與實驗室服務需求勁增，利好泰格

醫藥（０３３４７），推動股價拾級而上，昨日（１０日）以１５６﹒２元收市，上升３﹒７元

，短期有望挑戰上市新高，宜待股價回落至１５０元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

