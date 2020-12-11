《傳聞》海底撈（０６８６２）產品熱銷

《傳聞》海底撈（０６８６２）昨日（１０日）爆升３％，以５７元收市。據悉海底撈速食

產品自熱小火鍋銷售火爆，每天產量增加至１０多萬個，帶動股價向上，將上望６０至６３元高

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

