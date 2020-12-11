《傳聞》云想科技（０２１３１）上市近上限定價６﹒９８元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，短視頻營銷解決方案供應商云想科技（０２１３１）
上市定價６﹒９８元，接近招股價５﹒５６元至７﹒０８元範圍上限，發售２億股，當中約１０
％在香港公開發售，９０％為國際配售，集資１３﹒９６億元。
該股預料於１２月１７日掛牌上市。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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