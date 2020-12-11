《魚缸博客》消費佬ｋｅｅｐ住炒，搏海底撈追同行落後可現價買入

《魚缸博客》魚缸繼續無方向，消費佬就繼續各有各炒，各有各天地。喺呢個時候，當然要
搵啲落後些少得嚟，又有基本面同破頂潛力嘅內需佬，佢就係海底撈（０６８６２）啦！
首先呢期內需佬真係非常出色，即使臨近年結，孖屐依然不停係唔同嘅消費佬左右逢源炒作
。好似體品佬、飲料佬同餐飲佬都係魚缸嘅消費佬代表。呢期呢幾個板塊的龍頭一係準備破頂，
一係就不停摸頂。當摸Ｈｉｇｈ到一個地步，當然有資金獲利，股價自然調整，然後資金就會去
搵啲較落後而有基本面嘅同行。
好似餐飲佬，呢期九毛九（０９９２２）一馬當先，當然有原因，但通常都係升到破哂頂大
家先後知後覺。用大行角度，大和就話九毛九以多品牌及多概念的策略營運，以「太二酸菜魚」
為其主要增長動力，仲話公司受到佢標準化商業模式、最低供應鏈要求同充裕資本帶動下，九毛
九將加快餐廳擴張計劃。簡單講，魚缸已經放眼後明年甚至後年嘅增速，憧憬公司嘅市場佔有率
越來越大。
講翻海底撈，同樣道理，由於神州孖屐呢片紅海太大，好多機構同投資者都看好神州市場潛
力。以去年數據比較，２０１９年，神州社會消費品零售總額約５９６７２億美金，截至２０１
９年底，社會消費品零售額在花旗國達到了６２３７６﹒５７億美金，意味即使神州人口係花旗
國幾倍，但人均消費力依然遠遜花旗國，加上內循環呢個國策已勢在必行，資金自然繼續買消費
佬龍頭。
另外，花旗出報告話公司下半年重啟擴張，相信今年最少增５００間店（之前目標係超過４
００間），幫到明年收入提升。該行升海底撈明年盈利預測１０巴仙，話反映今年嘅新店開張，
目標價由３２﹒７銀升至５５銀，評級維持「中性」。
技術走勢方面，九毛九率先破位創新高，對同行海底撈絕對有刺激作用。其次，海底撈個圓
底已築咗３個月，仲要出埋個雙底，要跌早就跌咗啦！其三，走勢已經收窄，只要它今日５８銀
以上收市，相信短期上升機會為多。第四，根據經濟通報價機，大戶主動買沽比率為７０：３０
，反映有大手資金流入。博客建議現價少注買入搏破頂，如果破位先上望前頂約６３銀，但跌穿
５３元就要走人！
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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